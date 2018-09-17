民營停車場多水泥舖面 高市議員：應獎勵規劃透水面

高市議員張豐藤建議交通局，對民營停車場應提供獎勵措施，多採用透水表面（記者王榮祥攝）

2018-09-17 10:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕極端氣候衍生急降雨形態，動輒導致城市出現積淹水﹗高市議員張豐藤今質詢指出，他注意到許多民營停車場採用水泥舖面，使得原本透水的空間無法吸納雨量，建議交通局應研究改善方式，讓城市發展更符合海綿城市概念﹔交通局代理局長黃萬發認同議員意見，允諾會研議相關獎勵措施，鼓勵民營車場調整開發方式。

長期關注生態、環保議題的高市議員張豐藤，今在交通部門質詢時表示，八月、九月兩波強降雨，讓高雄市區多處積淹水，還好有滯洪池幫忙緩衝，否則後果更嚴重。他同時指出，近期注意到民營停車場持續闢建，但部分車場卻是以水泥舖面，使得原本可滲水的地表無法再吸納雨水，多出的雨水就會往四週流出，影響道路積水情況。

張豐藤認為，幾個停車場或許空間還不算大，但幾百個車場加起來，整體空間有一定數量，他建議交通局參考新加坡對民營停車場要求一定比例綠美化為例，或者以獎勵措施鼓勵民營停車場設置透水地面，讓城市擁有更多透水空間，積少成多、讓高雄往海綿城市方向邁進。交通局代理局長黃萬發允諾，會朝此方向研議。

高市交通局代理局長黃萬發允諾，會研議相關措施、鼓勵停車場業者調整設置方式（記者王榮祥攝）