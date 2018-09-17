台、日攜手造最美風景 兩品牌店自主募款 2週募12.5萬送受災戶

Mr拉麵日籍社長野崎孝男（左）與異人館總經理林岡立（右）攜手，聯合旗下全台41間門市發起募款活動，2週共募得12萬5000元。（記者劉婉君攝）

2018-09-17 10:14

〔記者劉婉君／台南報導〕0823豪雨造成台南、嘉義等縣市嚴重淹水，為了幫助受災戶重建家園，Mr拉麵日籍社長野崎孝男與異人館總經理林岡立攜手，聯合旗下全台41間門市發起募款活動，短短半個月，共募得12萬5000元，分別捐給此次受災最嚴重的台南市以及嘉義縣。

此次台、日聯手募款活動，Mr拉麵以捐50元可獲等值薯條1份的方式，募得3萬4502元；異人館則提供以50元購買南台灣水災募款限定明信片，內含2張異人館個人套餐8折優惠的方式，募得5萬元，野崎孝男個人並捐款1萬0498元，異人館也另捐款3萬元，總額共12萬5000元。

善款已於今天匯出6萬2500元給嘉義縣政府，明天將赴台南市政府捐出6萬2500元。

野崎社長表示，「短短兩週，沒想到有這麼多願意參加募款的熱情民眾，非常感動。」有些人只捐款、婉拒贈送，也有些人冒著大雨來店只為了捐款，還有一名年青人為了捐款而買了許多份薯條外帶，「我們收到很多人的愛心，台灣實在是有人情味、有愛心的國家，這不簡單！」

林岡立表示，異人館一直思考如何為台灣這片土地付出更多，「這次能在短時間內募集這麼多民眾的愛心，一起付出力量，真的非常感動」，希望所有的受災戶都能早日重建家園。

台、日在地理環境上都屬於天災較多的國家，近年來雙方在天災發生時都會互相馳援，2人也希望台日兩國互相友好的情誼可以一直持續下去。