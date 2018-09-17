因應「假新聞」作亂 學者倡議「言論自由保障法」

知韓學者朱立熙倡議「言論自由保障法」。（記者顏宏駿攝）

2018-09-17 10:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕〔記者顏宏駿／綜合報導〕中國的「網路假新聞」擾亂台灣政情，我駐日大阪辦事處長蘇啟誠自殺身亡，引發國人憤慨。因應數位傳播科技發展，「自媒體」傳播迅速又良莠不齊帶來的弊端，知韓學者朱立熙倡議政府應制訂「言論自由保障法」，藉由此法來界定與釐清何種言論自由是必須受到保障，何種言論是不容享有自由的。

朱立熙昨天在一場「聯合國國際民主日與東亞民主發展」研討會提出「言論自由保障法」的論點，獲得出席者的認同，其中也包括立委段宜康，他希望用立法的方式，讓台灣免於遭受「假新聞」的危害。

朱立熙表示，過去，媒體在台灣民主轉型扮演吃重的角色，但曾幾何時，科技的發展，帶來「自媒體」對民主的反噬，蘇啟誠的身亡，讓有識者不得不正視「自媒體」的弊端。所謂「自媒體」就是私人化、平民化、普泛化、自主化的傳播者，以現代化、電子化的手段，向不特定的大多數或者特定的單個人傳遞規範性及非規範性信息的新媒體的總稱，也叫例如括BBS（電子佈告欄系統），Blog（部落客），Podcasting（播客），GroupMessage（手機群發，臉書、推特）等。

朱立熙，已經民主化30年的台灣，不能走民主化的倒退路，但面對強大的敵國，一再由其豢養的同路人、第五縱隊、附隨團體，不斷在鼓舞、讚揚、唱和，甚至製造惡意的謠言、假新聞，來混淆視聽、動搖台灣社會的安定，為了防堵假新聞而制訂「國家保安法」有其絕對的必要性，這也是保障台灣優質的民主必要措施，藉由此法來界定與釐清何種言論自由是必須受到保障，何種言論是不容享有自由的。

他說，台灣與中國社會本質的不同，台灣社會的自由民主與開放，不能成為北京肆無忌憚進行滲透與統戰的場域。台灣的新聞自由已經被濫用，媒體享盡無限的自由，卻完全不負起社會責任，這種變質與惡質的現象，只有靠法律制裁才能夠奏效。

朱立熙現在「知韓文化協會執行長」、政大韓文系講師，曾任《Ｔaipei Times》總經理、華視新聞部副總經理。