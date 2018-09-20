天天吃好料》台中一膳鰻牛料理 炭烤美味飄香

蒲燒鰻魚飯是一膳的招牌。（記者張菁雅攝）

2018-09-20 09:21

〔記者張菁雅／台中報導〕一膳創立於2012年，以經典的日本關西風格「桶裝鰻魚飯四吃」與居酒屋料理，在大台中地區征服不少饕客味蕾。一膳在台中市已有3家店，其中，最近開幕的秀泰文心店不僅搶進當紅的秀泰生活台中文心店，且除了原本就受消費者喜愛的鰻魚料理外，新增大量牛肉品項，以「鰻＋牛」的雙系列主餐，提供消費者更多選擇。

一膳的鰻魚是特別選用養殖在雲林口湖至屏東沿海、外銷至日本的白腹鰻，是鰻魚中價錢最高與口感最好的一種，而主廚秉持「殺鰻3年，串鰻8年，烤鰻一生」的信條，對於炭火的掌握更是精練。

因為主推炭烤料理，對木炭也很講究，一膳採用龍眼木與紅木炭，紅木炭有「南洋備長炭」之稱，火力旺盛且耐久，高溫可瞬間封住肉汁，保持肉質甜嫩口感；而龍眼木燃燒時會釋放天然果木甜味，增添料理的香氣層次。

一膳行銷副理簡肇佑表示，因秀泰影城有不少親子家庭客，為了滿足消費者需求，這裡增加不少牛肉料理，以主打的「牛肉桶飯」來說，將肥瘦均勻的美國牛背脊肉，炭火烤至7分熟時，刷上由蒜、薑、麥芽湯等慢火熬煮而成的醬汁，上桌前再撒上秘製調味粉，口感甜嫩不膩，燒烤中釋放出的油脂，和醬汁滴落在炭上產生的煙燻香氣，令人聞了胃口大開。

此外，一膳經典的桶裝鰻魚飯四吃，也變化運用在「牛肉桶飯」，包括嚐原味、配蘿蔓與泡菜、包海苔、加高湯成茶泡飯，不僅增添口感，也增加不少樂趣。

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