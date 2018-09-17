壘球會長豪語「發千萬獎金」 檢：贈與契約可撤銷

2018-09-17 09:46

〔記者吳政峰／台北報導〕亞洲壘球聯合會會長日前獲悉台灣女壘勝南韓，開心地發下豪語要頒發千萬獎金，但他事後解釋要發的是印尼盾1000萬元，折合台幣約兩萬元，引人發噱，對此，新北地檢署檢察官陳雅譽指出，幣別不論是台幣或印尼盾，此類「贈與契約」在未完成前，贈與人均有權撤銷。

陳雅譽表示，「民法」第408條第1項賦予贈與人「撤銷」契約的權利，規定「贈與物之權利為移轉前，贈與人得撤銷其贈與」，換言之，以珠寶、現金等動產為例，在交付物品前，或就房屋、土地等不動產而言，移轉登記前，贈與人都可撤銷贈與契約。

陳雅譽解釋，該法條是考量贈與人可能基於一時激情，做出超過經濟能力許可的贈與，因此給予機會，讓他事後回復理智思考，有機會在未交付獎金前，單獨撤銷其中大部分獎金贈與，僅履行部分贈與。

不過，若贈與人遲遲未行使撤銷權，經受贈人請求給付，雙方仍有意見（如：壘球獎金的雙方對幣別認知不同）時，當事人就可依「民法」第153條第2項規定「當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之」，將此法律爭議交由法院決定。

陳雅譽透過台灣司法人權進步協會強調，贈與契約尚未撤銷前，贈與人不能認為受贈人僅單純取得利益，就沒有主張權利的立場，因此，贈與人當然就不得逕以單方意思而片面更改贈與契約，就算改了，受贈人也不一定就受拘束。