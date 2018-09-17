別聽老師的話！ 色彩叢林派對展登場

家長與學童共同創作。（唐榮國小提供）

2018-09-17 09:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東唐榮國小學童集體創作的「色彩叢林派對」美展，即日起在佛光緣美術館登場，展至10月14日，上百件作品包括立體貼畫、紙塑、自畫像、版畫及親子共同創作的大型塑形，小朋友乘著想像力的翅膀，用大膽鮮豔的顏色、跳脫框架的線條與造型，以獨自創作或團隊合作的方式，述說各自的生命經驗與故事，豐富創意讓人驚艷。

學校表示，這次美展得以舉辦，要特別感謝從2015年就開始贊助學校美術教育活動的蕭勤國際文化藝術基金會，蕭勤老師與基金會執行長吳素琴長期對兒童美術教育投入與付出，帶孩子們多角度探索美的世界，並鼓勵孩子用炙熱的心創作。

高齡83歲的蕭勤說，孩子們有著一顆純真的心和天賦，大人早就忘光光，在藝術創作領域，他要孩子「別聽老師的話！」，讓天賦自由，反而是大人要向小孩學習，這次美展，小朋友的自畫像創作完全沒有大人介入指導的痕跡，是最棒的作品。

吳素琴也表示，很高興蕭老師的藝術理念在唐榮國小實現，即使唐榮國小沒有美術班，但孩子們卻能真正快樂玩藝術、玩創作。

參與大型塑形的學生蘇微和媽媽黃慧靜共同創作了黃色小狗，蘇微說，爸爸是動物醫師，她從小就愛狗，此次以回收的保特瓶和廢報紙做為素材；黃慧靜說，創作過程雖然母女意見不一致，但經過反覆討論、溝通及不斷修正，最終完成了母女都很喜歡的作品。

策展人張瑞玉雖然不是美術科教師，但她除了長期推動校園彩繪美化工作及生活美感教育，這次更帶領約90位孩子創作，並全程陪伴孩子，前後歷時半年多，共完成了逾百件作品。

張瑞玉說，「色彩叢林派對」主要呈現孩子天真的美感與獨特的天份，創作類型包括個人立體貼畫、紙塑、自畫像、版畫等，大多以自我內心的探索為主，也有親子一起激盪想像，運用回收資源做為素材，親密且親手合力製作的大型塑形，更有全班分工合作，共同完成的大型蟻穴等作品。

家長與學童共同創作。（唐榮國小提供）

唐榮國小「色彩叢林派對展」登場。（記者邱芷柔攝）