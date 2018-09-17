西半部高溫上看35度 花東屏對流雲系旺盛防豪大雨

今日各地降雨趨緩，但花蓮、台東、恆春半島及南部山區仍有短暫陣雨或雷雨，西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31至33度。（資料照）

2018-09-17 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地降雨趨緩，但花蓮、台東、恆春半島及南部山區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區多為多雲天氣，午後雷陣雨部分則以各地山區和西半部近山區平地較明顯。氣溫方面則是略有回升，西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31至33度。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局在今日凌晨4點55分對花東、屏東縣山區及恆春半島發佈豪大雨特報，氣象局提醒，民眾需注意雷擊及強陣風，且連日降雨，需慎防坍方、落石及土石流。豪雨特報警戒範圍為台東縣，大雨特報警戒範圍則為花蓮縣及屏東縣山區、恆春半島。

中颱「山竹」雖然遠離，但基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、西南沿海及澎湖、金門、馬祖持續有長浪發生，浪高可達2至5公尺；基隆北海岸、宜蘭、台南以南、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，民眾非必要請避免前往海邊活動。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級。

週二至週五（18日至21日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，白天氣溫高，除東半部地區有局部短暫陣雨外，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨。週六、下週日（22日、23日）東北風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，白天北部高溫略降。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 33 28 ~ 32 25 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）