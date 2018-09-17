駁回訴願！新住民講師鐘點費 800元被砍到剩260

屏東縣好好婦女權益發展協會不服內政部今年補助新住民講師的鐘點費，從1小時800元變成1小時260元。（圖翻攝自蔡順柔臉書）

2018-09-17 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔，11日在臉書上發文，宣布之前針對「新住民講師費用」的訴願遭到駁回，內政部依法只能補助新住民講師每小時260元的鐘點費，和往年補助的1小時800元相差甚遠。對此她表示，國家口口聲聲要栽培的新住民，但今天這樣的核定結果，讓她們情何以堪？

屏東縣好好婦女權益發展協會日前為舉辦國小營隊，向內政部申請107年度「新住民發展基金補助」，然內政部竟大砍新住民講師的鐘點費用，讓協會隨即提起訴願。蔡順柔表示，過去7年來她們協會給新住民講師的鐘點費，1小時都是800元，就算賠錢也依然好好善待和栽培每位新住民講師，然今年內政部卻參考教育部公立中小學兼任及代課老師鐘點費的支付基準，1小時講師補助費只願補助260元，讓她痛批，「外面才藝班有人只給講師260元嗎？」

蔡順柔po出的訴願裁決書上顯示，協會申請的無國界夏令營，辦理時間一共分為4梯次，是屬同一個計劃送審，而非4個梯次、4個單一計畫，因此以每周5天的課程，4周共20節核算，「經過基金管理會委員審議通過同意補助每小時260元，並沒有違誤。」

對此，移民署也表示，未來12年國教將納入新住民語文，因此委員才會同意，講師費要依據教育部代課老師的基準來核發。移民署移民事務組專委李明芳也認為，應該使新住民講師的鐘點費回歸常態性，「不能讓學校老師覺得我們這個部分逾越他們太多。」