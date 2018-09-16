地景藝術節「犁阿卡擺米樂」 富岡老街重現往日人聲鼎沸

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

2018-09-16 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕早期農村生活艱苦，多數青年為分擔家庭經濟重擔，選擇以勞力換取食宿，拉著放置米袋的古早板車「犁阿卡」載米運貨維持生計。桃園地景藝術節16日推出「犁阿卡擺米樂」主題活動，共出動20輛「犁阿卡」，民眾戴斗笠、披汗巾、搬米袋拉著放置米袋的「犁阿卡」，帶著全家老小重溫4、50年代人聲鼎沸的富岡老街。

楊梅富岡地區以農業為主，富岡火車站設置，更成為附近稻米集散地，每到農忙時節，路上便擠滿了拉著犁阿卡搬運米糧的長工；隨著時代變遷，火車路線改道及其他交通工具便利，使富岡老街慢慢走入落寞，目前僅剩老礱間可窺見當時米糧場的榮景。加上科技進步，人力逐漸被科技取代，犁阿卡成為長者們回憶，而不被年輕人了解。

這次桃園地景藝術節結合在地文化，推出「犁阿卡擺米樂」主題活動，透過復刻版的長工角色扮演，重新梳理富岡在地歷史，以富岡舊時光為背景，重現長工拉著「犁阿卡」討生活的情景，參與民眾或綁著擦汗巾戴斗笠，拉著放置米袋的犁阿卡步行於富岡老街，以活動的方式讓民眾更貼近富岡農村文化。

沿途並結合老壟間碾米廠、大井頭土地公廟等老建築設置「富岡七桃趣」的關卡，集結了畫糖、香腸、糖葫蘆、龍鬚糖、爆米香、滾鐵圈及捏麵人等七道有趣、刺激的闖關活動，並搭配富岡在地歷史題目進行趣味問答！

此外，「跟著故事走」是由在地說書人，用生動活潑和互動趣味的方式，從富岡火車站出發，藉由故事的述說，讓參加民眾了解富岡老街的歷史脈絡，以及鮮為人知的在地故事。

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）

犁阿卡擺米樂，富岡老街重現4、50年代的人聲鼎沸。（記者李容萍攝）