桃客提撥450萬嘉惠學子 立委：我也是靠獎學金完成學業

2018-09-17 00:22

〔記者李容萍／桃園報導〕已有115年歷史的桃園客運公司，自2001年起配合市府執行免費巴士業務，在市府交通局、教育局協助下，16日在中原大學由桃客董事長黃伯弘等人頒發所提撥的地方獎學金共450萬元，嘉惠620位61所國中、32所高中職與12所大學的學生，以回饋桃園在地鄉親。

立委鄭寶清上台致詞時妙語如珠，他自爆說，家裡有16個兄弟姊妹，而且都是同一個父母生的，他排行13，回憶起求學階段時，食指浩繁，一切只能靠自己，除了拚命打工，成績維持名列前茅和申請各式獎學金，也是他能完成學業的重要收入（財源），他勉勵受獎學子懷著感恩的心，未來有能力要回饋社會。

桃園市副市長王明德蒞會頒獎表示，市轄目前共有255條公車路線，市區公車167條、免費公車88條，近1年多來市區公車運量大幅成長，1年約6000萬的搭乘人次，其中桃園客運肩負近80％的運輸量，近年著眼於車輛汰舊換新、行車安全與服務品質的提升，並積極引進低底板公車與無障礙車，桃客並本著取之於社會、用之於社會的企業精神，關懷社會，除發放獎學金，若接獲學校通報有弱勢學生，也會給予乘車優惠，以及寒暑假工讀機會，值得肯定。

交通局長劉慶豐也說，市府去年推動市民卡乘車優惠（買1送1及票價上限60元）政策後，已大幅提升公車運量，去年的運量較前一年度成長571萬人次，成長幅度居全國之冠，也獲交通部頒發金運獎殊榮，今年元旦起更加碼實施持市民卡搭乘機場捷運8折優惠及市區公車、機場捷運雙向轉乘優惠，鼓勵民眾更常使用公車運輸。