同伴點藥水大狗狗吃醋也要 主人使出神演技騙過牠

2018-09-16 21:40

〔即時新聞/綜合報導〕國外一名男主人養了兩隻拉布拉多犬,其中一隻因為耳朵有點毛病需要點耳藥水,沒想到另外一隻看到同伴被爸爸「貼心服務」後心中滿不是滋味,硬是湊過來也要點耳藥,讓爸爸只好蓋起蓋子「假裝點藥」,才讓這隻吃醋拉拉滿意離開。

影片中一隻拉拉在爸爸被滴完藥、揉揉耳朵後就甩甩耳朵離開,沒想到另外一隻吃醋拉拉硬是湊過來表示自己「也需要滴耳藥」,沒辦法的爸爸只好蓋起蓋子假裝幫牠滴藥,再幫牠揉揉耳朵。而吃醋拉拉渾然不知自己受騙,還心滿意足的搖尾巴離開。

這段拉拉爭寵吃醋的可愛影片被上傳到Twitter後不到1週,就已經累積高達1650萬次觀看次數,而網友也紛紛留言「太可愛了」、「老爸神演技」、「笨狗狗」、「吃醋狗狗太可愛了啦」。

老爸神演技騙過狗狗影片

my dog has ear medicine she needs and the other one also thinks he needs it too.. nobody has the heart to tell him it’s pretend.. pic.twitter.com/Vshe7dhl3b