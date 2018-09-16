灌籃高手再見！海豐崙彩繪村塗白原因是...

吳奇偉將海豐崙彩繪村起源的「灌籃高手」動漫彩繪全數塗白，希望重新開始。（記者陳冠備攝）

2018-09-16 20:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉海豐崙彩繪村，繪有灌籃高手、烏龍派出所等日本知名動漫，吸引遊客如織，但近日彩繪牆遭塗白大半，不少卡通人物都不見了，令前往拍照打卡的民眾錯愕不已。彩繪村計畫推手吳奇偉表示，海豐崙觀光人潮剩不到1/10，部分彩繪亦有著作權問題只好塗白，未來將朝彩繪當地客家文化為主，創造新的吸睛亮點。

4年前全台各地積極利用彩繪，復興社區營造，返鄉青年吳奇偉等人在社區主要幹道中正路、民生路等周邊巷弄圍牆，彩繪多幅灌籃高手、烏龍派出所或海賊王等日本動漫，500公尺長的老街搭配Q版卡通人物，成為田尾鄉除公路花園外另一個觀光景點，但也因為創作抄襲，多年來議論不斷。

從本月初起，這些繪有動漫的圍牆突然遭刷白，地方居民納悶，旅遊民眾也以為遭破壞！對此吳奇偉趕緊跳出澄清，許多彩繪顏色早已退色斑駁，加上著作權問題，與其補色不如重新刷白重畫。

吳奇偉指出，4年前自掏腰包在同學家透天厝牆壁畫上第一幅彩繪，不少居民覺得不錯，提供牆面供他做畫，創作除有日本動漫，也有兒時回憶「阿嬤的柑仔店」、「海豐咖啡」等連結地方的創作，故鄉有新色彩，也吸引旅荷畫家林牧雨返鄉創作，吸引觀光客真的是意料未及。

吳奇偉說，彩繪動漫只是比較容易引起共鳴，這些年來雖沒收到相關侵權提告，還是決定把有爭議的彩繪全部塗白，目前已塗白2/3牆面，但鄰近海豐派出所旁的烏龍派出所彩繪牆被地方居民視為象徵，希望留到最後再塗白，未來還是會繼續彩繪，著重當地客家庄三山國王、布馬陣文化為主，並配合鄰近海豐崙草地公園新建，邀請當地居民創作，希望能讓海豐崙彩繪村煥然一新。

海豐崙彩繪村近日圍牆突然遭塗白，引起不少民眾錯愕。（記者陳冠備攝）

海豐崙彩繪圍牆曾繪有不少知名卡通人物，吸引不少民眾來觀光打卡。（資料照，記者陳冠備攝）

海豐派出所旁的「烏龍派出所」被地方民眾視為彩繪村象徵，希望保留。（記者陳冠備攝）

吳奇偉已將多數繪有日本動漫的彩繪牆塗白。（記者陳冠備攝）

吳奇偉指著旅荷畫家林牧雨返鄉創作說，彩繪帶動家鄉活力，充滿國際觀。（記者陳冠備攝）