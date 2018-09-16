北農董事長人選 陳吉仲：農委會和北市府共推

2018-09-16 19:40

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市副市長陳景峻上週五表態請辭台北農產運銷公司董事長，預計下週三北農董事會將會正式請辭。農委會副主委陳吉仲今（16）日表示，對於接任董事長人選一事，會由農委會和北市政府共推，而農委會也非常樂意跟北市府共同討論。

陳吉仲表示，當初農委會和北市府共推董事長和總經理時，雙方都覺得由副市長陳景峻兼任是非常合適的方式，應該可以讓北農運作更順暢，陳吉仲強調，農委會非常感謝陳副市長的付出，也對他非常尊重。

台北第一果菜批發市場改建案被認為是壓倒陳景峻的最後一根稻草。對此，陳吉仲說，改建案牽扯到太多議題以及不同單位的想法，需要大家好好坐下來討論溝通。陳吉仲說，改建案雖是北市府的預算，但批發市場的改建，關係到運銷通路、價格體系以及農委會要在全台建置的果菜冷鏈系統，因此是相當複雜的議題，牽扯到太多單位，不只北農，包括承銷人、供貨人也都要考量，北市府也有他們自己內部不同單位的考量。

對於未來董事長人選，陳吉仲說，陳景峻的董事席次是屬於北市府的官股董事，當然是由北市府再行指派。他強調，未來農委會也會繼續跟北市政府共推董事長和總經理，農委會非常樂意跟北市坐下來共同討論，把這件事完成，他也強調和北市府的聯絡管道暢通。

至於董事長換人是否會影響到吳音寧的總經理一職，陳吉仲說，總經理的聘任或解任，都是由董事長在董事會提案，未來就算新任董事長進行提案，也要看董事會會不會通過。