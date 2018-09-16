新課綱居禮夫人不冠夫姓了！台大教授：矯枉過正

教育部表示，未來課本上可能沒有「居禮夫人」這名字，將改以本名「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」稱呼。（圖翻攝自維基百科）

2018-09-16 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕教育部今通過12年國教自然科學領綱國中小暨普高版本草案，但大家以往熟悉的「居禮夫人」，未來可能就不再冠夫姓，而是回歸本名「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」，對此，有台大教授認為這已經「矯枉過正」。

教育部在三度審議自然領綱後，今討論會議中終於以38票贊成通過新草案，然其中新的自然領綱卻規定，未來應肯定「不同性別」、背景及族群者，在科學史上重要發現過程的貢獻，如「居禮夫人」可能就不再冠夫姓，而是回歸本名，以「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」出現在課本上。

對此，台大公共衛生系的教授季瑋珠表示，以前女性在婚冠後夫性是很普遍的事，但我們不能以今天的習慣，要求古人跟著修改。他指出，法國的「居禮研究所」，紀念的也是「瑪麗居禮」，教育部這樣的更改恐怕是「矯枉過正」。

而課審委員謝國清也在臉書上表示，這次自然領綱修正是一個大突破，其中居禮夫人只是個舉例，雖然不能否認大家已經習慣「居禮夫人」這個名字，但仍期待未來教科書或老師教學時，能改變一下這個稱呼。