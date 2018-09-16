颱風家毀日大生仍關照台生 台生募款助他重建家園

2018-09-16 20:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕日本中國學園大學學生武政輝之在「燕子」颱風襲日期間，家裡雖被大水沖毀，仍絕口不提，並盡心盡力接待來訪的高苑科技大學同學，日本中國學園大學日前回訪，高苑科大同學特地發起募款，並委請佐生武彦教授轉交，希望幫武政輝之重建家園盡一份心力，為台日友誼增添一段佳話。

高苑科大和日本岡山縣的中國學園大學締結為姊妹校，每年暑、寒假高苑科大同學都會到中國學園大學舉辦夏令和冬令營活動，暑假中國學園大學也會派學生至高苑科大交流學習。

今年7月高苑科大5位應用外語系同學，赴日中國學園大學進行為期6天的夏令營活動，期間遇上燕子颱風襲日，協助接待的中國學園大學生武政輝之，家裡雖被大水沖毀，仍絕口不提，並盡心盡力完成接待任務。

高苑科大同學平安返台後，才得知此事，內心十分過意不去，希望能為武政輝之做點甚麼事，在得知中國學園大學9月初將有9名同學前來高苑科大參加夏令營學習中文，5名應外系同學因此發起募款活動，委請帶隊的佐生武彦教授轉交。

應外系同學李國義表示，武政輝之去年曾前來高苑科大參加夏令營，彼此已建立友好情誼，捐款雖微薄，但代表同學們的一點心意，希望武政輝之同學度過此難關奮發向上。

對於高苑科大同學的舉動，佐生教授深感意外、動容，他說，武政輝之同學的家確實已毀損，目前暫住親戚家，他將不負所托將善款轉交給武政輝之，並轉達台灣同學對他的關懷之情，他說，台灣是日本的摯友，籲請大家一同為促進台日友好情誼共同努力。