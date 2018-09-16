道卡斯族傳統祭典 邀民眾體驗「麻達走鏢」魅力

道卡斯族人帶來傳統舞蹈，為即將而來的牽田祭暖身。（記者鄭名翔攝）

2018-09-16 18:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮為平埔族原住民道卡斯族的主要居住地，每年農曆八月十五日各地民眾歡慶中秋節時，道卡斯族人則舉辦傳承千年的牽田祭，除了喜慶秋收，也高舉傳統大旗迎接祖靈回部落，並祈求保佑族人平安。今年為讓民眾更融入道卡斯族人文化，於9月22日、23日開放參加牽田祭麻達走鏢及新港社部落導覽小旅行，一同認識道卡斯文化。

道卡斯族耆老表示，牽田祭是部落重要祭典，但早年因時代變遷而中斷50年，直至2002年在族人努力下，才再次恢復傳統祭典。

目前族人約有1700多人，多居住於苗栗後龍鎮新民里社區，族人為讓外界更加了解道卡斯族文化，也將部落傳統的石滬採集、Patai巴代祭祖等意象彩繪在社區牆面上。

道卡斯族人、中部平埔族群青年聯盟執行長王商益說，「Mata麻達走鏢」是道卡斯族人的成年禮象徵，在祭典前由長老召集年輕族人，從造橋鄉的道卡斯族祖靈湖「大潭」跑回部落，冠軍者會被視為家族榮耀並冠上鹿角帽，近來也吸引許多年輕女性族人參賽。

今年的牽田祭將於新民里紫雲宮前廣場舉辦，除了夜晚的傳統祭典外，另還有藺草編、竹編技藝及古文物展示，並開放100名民眾與族人參與麻達走鏢賽，報名截止至21日，額滿為止；此外現場也可報名參加部落導覽小旅行，讓民眾體驗道卡斯族的傳統文化魅力。