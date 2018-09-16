大叔半夜亂貼廣告單 被保全制止反嗆「你蝦咪咖小」

男子不僅隨意張貼廣告單還態度囂張，嗆上前勸阻他的保全是「蝦咪咖小」。（圖翻攝爆料公社）

2018-09-16 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋一名李姓保全昨夜凌晨在巡邏時，看到有名男子在其管理的建築物上任意張貼廣告，當他上前好言相勸，請男子把廣告單撕掉時，對方卻作勢要動手打人，還嗆「你算蝦咪咖小」，讓他氣得錄影PO網。

李姓保全昨11日凌晨在爆料公社上指出，這名男子凌晨2點左右到板橋農會附近張貼廣告，後來就貼到李姓保全管理的建築物上，他身為一個保全，認為有義務制止他，便上前好聲好氣地請他撕除廣告單，沒想到對方卻直接回嗆，「你蝦咪咖小」、「單挑啊，我單手就能贏你。」

許多網友貼文後也感到氣憤，紛紛留言，「選在半夜貼就是心虛啊！怕被人罵不是嗎？」、「這根本就是在製造垃圾」、「直接向環保局檢舉了，還有獎金可領」、「應該罰他們自己去撕廣告殘膠才對」。

事實上，新北市環保局在去年就已提高「隨意張貼小廣告」罰鍰的基本額度，首次違規原裁罰最低新台幣1200元已改成最低罰3000元，且依據電信法，原裁罰業者最少停話3個月也已延長到最少6個月，若有第二次違規情形，最重還可罰新台幣6000元、停話12個月。