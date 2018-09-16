「山竹」甩尾發威 高屏溪濁度飆4萬3千NTU、原水急調援

2018-09-16 17:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕山竹颱風外圍環流發威，高屏山區降下豪雨等級雨量，高屏溪濁度今天飆升至4萬3千NTU，高屏堰取水量驟降至30萬噸，除緊急調用南化水庫45萬噸支援，水利署南區水資源局（南水局）也啟用施工中的「高屏堰上游傍河取用伏水工程」，火力全開支援高雄。

大高雄地區每天需水量約為160萬噸（含工業用水），其中高屏堰提供約100萬噸，為最大供應水源，高屏溪濁度今天飆到4萬3千NTU，取水量剩下30萬噸，水公司已調動所屬備援水源40萬噸因應，南水局也啟動南化水庫及高屏堰上游傍河取用伏水工程。

南水局指出，今年823豪雨，高屏溪濁度飆升至1萬6千NTU，期間就已緊急支援3萬噸伏流水至高屏堰，當時只是「試驗」性質居多，沒想到受「山竹」影響濁度再攀新高，今天再度啟動高屏堰上游傍河取用伏水工程，動用其最大供水能量10萬噸，濁度僅14NTU。

高雄地區沒有大型蓄水設施，每日民生用水量125萬噸取自於高屏溪，高屏堰佔了100萬噸，南水局表示，受極端氣侯影響，高屏溪於颱洪時濁度經常超過1萬NTU，造成高屏堰取水困難。

為此，南水局於105年開始辦理「高屏堰上游傍河取用伏水工程」，預計今年10月底完工，可提供10萬噸水質潔淨的伏流水，為大高雄地區颱洪期間重要備援用水，可供大高雄約30萬人（7.5萬用戶）每日所需用水量。