再造歷史現場 全國古蹟日重溫眷村美好時光

2018-09-16 17:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕曾是日治時期神風特攻隊訓練基地的虎尾建國眷村，是全國唯一存留的農村型眷村，通過文化部再造歷史現場正在施作中，今天全國古蹟日透過劇場式導覽體驗、眷菜共食、參訪，再現眷村美好時光。

被推為雲林虎尾小鎮一塊神祕淨土的建國眷村，為找回並活化眷村歷史片段，積極進行聚落歷史現場保存、文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場修繕、軟體培育及營運，推動聚落歷史現場保存再造，逐步進行全區再利用。

自然生活工坊劉志謙變身為眷村村長，帶領工作團隊以劇場式導覽和遊客互動，虎科大教授林俊男指導學生演出，推崇建國眷村是雲林在地特色，也是全世界僅有的國際特色。

負責虎尾建國眷村歷史現場保存再現計畫的建築師吳聲明現場導覽解說，虎尾鎮長參選人陳威成期待眷村活化增加虎尾文化內涵，配合高鐵帶動全國遊客來訪。

虎尾建國眷村保留許多大樹構成美麗的眷村風情，在此出生長大的魯紜湘、梁偉楨期待老眷舍加速活化；來自台南的林千郁、陳沛薇對虎尾眷村留下深刻印象，住在高雄的郭玉鳳帶著孫子許喆湸、許棠善體驗同樣讚不絕口。

雲林縣政府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀分別指出，虎尾建國一、二村已列有形文化資產聚落建築群，通過文化部建國眷村再造歷史現場計畫補助1億，請大家拭目以待。

今天活動透過劇場式導覽體驗、眷菜共食、講座分享、童玩製作、虎尾建國一村景觀工程示範區工地巡禮，吸引各地民眾親近眷村文化資產。