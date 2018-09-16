金門小三通查驗台火警 幸無旅客受影響

2018-09-16 16:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門小三通碼頭今天上午發生火警，入境第4號查驗台上方管線，疑因電線短路發出火苗，現場濃煙四竄，國境事務隊長李日庭第1時間爬上鋁梯以滅火器灌救，幸好當時並無旅客通關，火勢迅即控制，另闢「行動查驗櫃檯」因應，未影響稍後抵達旅客查驗手續。

「山竹」颱風外圍環流影響，金門小三通在上午11時前全線暫停行駛；未料，上午9時46分，就在人員準備前置作業時，位於入境處4號查驗台上方的通風孔，突然出現紅通通的火光，遠看像一座吊在天花板的「電暖爐」。

移民署金門國境事務隊長李日庭見狀，立即持滅火器踩在椅子上對起火點猛噴，一時濃煙四處流竄，整個查驗台煙霧迷漫；不得不用電扇吹散；水頭碼頭駐地消防隊據報趕到，火勢至10時15分完全撲滅。

港務人員指出，由於排風管裡有泡棉等易燃物，幸好國境事務隊員在第1時間壓制，且當時並無旅客，未造成更大驚慌；4、5號查驗台因撒水波及，暫時關閉，國境事務大隊於櫃台前緊急設置「行動查驗櫃檯」因應，未對後至旅客造成影響。

上午11時41分，小三通第1班船載著298位旅客進港，空氣中雖仍飄著淡淡燒焦味，旅客未發現異狀。金門縣港務處長王登緯說，初步檢視，可能是查驗台上方排氣孔的電線老舊、導致短路有關，對入境查驗能量影響不大，將對舊有線路加強清查。

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