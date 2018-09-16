台中花博進入倒數 中市府推33條觀光路線

台中花博進入倒數，外埔園區日前試燈。（台中市政府水利局提供）

2018-09-16 16:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博開幕進入倒數計時，台中市政府預估展期將吸引800萬參觀人次，但市議員江肇國上網搜尋台中花博資訊，發現不論是搜尋引擎或各大國際訂房、旅遊指南等網站，都不見台中花博旅遊資訊，提醒市府應再加強宣傳。

江肇國指出，台中花博是國際性展覽活動，11月3日開幕後，將吸引國際旅客前來參觀，市府應該提供國際旅客完善的旅遊資訊，但目前在網路搜尋結果，不論是搜尋引擎或各大國際訂房、旅遊指南等網站，都不見台中花博旅遊資訊，顯示市府的宣傳還不夠到位。

江肇國也舉2010年台北花博為例，他說，當時國際旅客僅佔整體觀展人數的6％至7％，且在展覽期間台北花博也未取代故宮博物院成為國際旅客到訪台北的觀光首選。由此可見，若希望國際旅客到台中觀光，且提高參與花博活動的意願，應整合市府現有的觀光資源，例如，觀光旅遊局可將觀光熱點及台中機場「中進中出」的直航航點一起串連至花博旅遊，或交通局的i-Bike站計畫，也應將國際旅客納入目標使用族群，於i-Bbik租賃站設置不同語言且清楚易懂的操作介面。

對此，觀旅局表示，已推出33條花博自由行、團體行遊程與社區深度之旅，除了后里、外埔、豐原3個花博展區，也安排山線、海線遊程，例如到東勢採果、谷關泡溫泉等，並提供給旅行社包裝行程，也可供自由行旅客參考。另外，已有超過100家旅宿業者推出花博優惠，希望吸引更多旅客入住台中。

而為方便國外旅客租借iBike，交通局長王義川指出，除iBike官網已有英文版網頁，各iBike租賃站主機選單也有中英文介面，可方便外籍旅客操作。

交通局也於花博展區周邊設置iBike租賃站，包括豐原展區第一區（豐原國中）、第三區（圓環北大昌街口）、第五區（圓環北中山路口）；后里展區則於后里東站接駁站、后里運動公園規劃建置，外埔園區於鄰近的外埔國中及外埔區公所規劃設置。