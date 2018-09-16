輔導特定對象就業 南市勞工局教撇步

協助中高齡、二度就業婦女、新住民及原住民等特定對象重返職場，南市勞工局職訓就服中心今辦講座與參訪，呼籲企業多給予工作機會，傳承經驗共創企業盈利。（記者王涵平攝）

2018-09-16 16:02

［記者王涵平／台南報導］協助中高齡、二度就業婦女、新住民及原住民等特定對象重返職場，南市勞工局職訓就服中心今辦講座與參訪，呼籲企業多給予工作機會，傳承經驗共創企業盈利。

特定對象就業促進講座今日在關子嶺勞工育樂中心舉行，百餘位參加，營新醫院護理之家居家照服團隊護理長李佳蓉和督導沈佳荻分享實務經驗，協助了解未來長照產業趨勢與就業需求；德佑法律事務所律師何建宏針對債務協商及相關法律問題，讓學員瞭解債務對個人就業的影響，以及在法律面上協助及因應方式，不讓債務成為求職及就業的阻力。下午參訪柳營區果毅社區以及六甲區宥盛集團。

勞工局長王鑫基表示，面臨少子化、高齡化現象，照顧相關產業備受關注，政府推動長照10年2.0計畫，擴大服務對象，預計未來長期照顧及護理行業的就業需求將會大幅增加，為因應照顧服務人力需求，勞工局開辦逾30班次的照顧服務員訓練，讓有心想投入照顧服務產業的市民朋友可以經由訓練，學到照顧技能、得到照顧服務員資格、用到工作職場，鼓勵想重返職場的朋友要給自己機會，勇敢求職就業。

王鑫基強調，中高齡或是二度就業婦女有工作經歷，可以在職場上協助教導青年朋友，進行經驗傳承，呼籲企業多提供工作機會。