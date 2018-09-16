山竹颱風侵襲港澳 國泰、華航17日取消8航班

2018-09-16 15:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕山竹颱風挾帶強風豪雨侵襲香港及澳門等地，台灣與港澳間飛航頻繁，今日已取消許多航班，明（17日）因風災情況難掌握，國泰、華航也分別取消8個航班，並延後部分航班起飛，總計已有14個往返台灣港澳的航班受到影響。

國泰航空及國泰港龍航空等表示，因持續受山竹颱風影響，17日航班異動，包含KA491（台中飛香港）、KA490（香港飛台中），以及KA453（高雄飛香港）、KA430（香港飛高雄）等共4個航班皆取消。

華航也表示，17日航班亦受山竹颱風而異動，包含台北往返香港的CI601、602航班，高雄往返香港的CI933、934航班等共4個航班取消；另外尚有航班延後起飛，包含台北往返香港的CI903、904、CI641、642航班等，以及台南往返香港的CI7863、7868等航班，提醒搭乘民眾多加留意。

而受山竹颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航則在下午宣布16日航班最新異動。

虎航飛行異動表格如下：

-IT301 桃園-澳門延至9月17日06:10起飛，航班編號改為IT9301

-IT303 桃園-澳門延至9月17日07:40起飛，航班編號改為IT9303

-IT305 桃園-澳門延至9月17日11:30起飛，航班編號改為IT9305

-IT307 桃園-澳門延至9月17日19:50起飛，航班編號改為IT9307

-IT302 澳門-桃園延至9月17日08:50起飛，航班編號改為IT9302

-IT304 澳門-桃園延至9月17日10:20起飛，航班編號改為IT9304

-IT306 澳門-桃園延至9月17日14:10起飛，航班編號改為IT9306

-IT308 澳門-桃園延至9月17日22:30起飛，航班編號改為IT9308

-IT321 高雄-澳門延至9月17日07:30起飛，航班編號改為IT9321

-IT322 澳門-高雄延至9月17日09:50起飛，航班編號改為IT9322