新北登革熱再添1例 疑與高風險菜園有關

新北市今天新增1例本土登革熱，全市累計33例，市府針對病例活動範圍採取緊急防治作為。（圖由衛生局提供）

2018-09-16 14:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天新增1例本土登革熱，全市累計33例，患者為新莊區營盤里69歲男性（案33），9月14日就醫發現白血球及血小板低下，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前住院中，狀態穩定。經調查，案33活動範圍以住家附近為主，距離被劃為高風險場域的新莊豐年菜園約600公尺，研判為可能感染源，衛生局與環保局已針對病例活動範圍採取緊急防治作為。

衛生局表示，近期天候多雨，為確保防疫防火牆成效，市府持續針對新莊區高風險區域，包括市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園及土城區與永和區病例活動範圍，加強孳生源清除與噴消作業，區內公園、市場市集、校園等人潮聚集的場域，搭配殘效性藥劑噴灑，強化防治效果。

衛生局說，已掌握新莊高風險區域、土城區及永和區病例相關接觸者，共3000人擴大進行健康監測，每日關懷健康情形，目前皆無疑似病例。

衛生局提醒，新莊高風險區域菜園已實施封園管制，民眾請勿進入以免受罰，如出現發燒症狀，切勿自行服藥，請儘速至新莊區瓊林里瓊泰市民活動中心及土城區衛生所設立的「登革熱篩檢衛教站」或新北市「登革熱快篩試劑合約院所」進行評估篩檢。