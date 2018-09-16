照顧慢飛天使逾20載 「泡菜修女」柳貞順終成台灣人！

鹿港聖母聖心啟智中心修女柳貞順（圖左二），從內政部長徐國勇（圖右二）手中拿到身分證。（記者劉曉欣攝）

2018-09-16 14:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來自韓國的修女柳貞順，20多年來在彰化鹿港聖母聖心啟智中心，全心全意照顧慢飛天使，為了籌措改建經費，捲袖教志工一起做「韓國正統泡菜」來愛心義賣，早把台灣當成故鄉的她，今天終於如願從內政部長徐國勇的手上拿到身分證，如願成為台灣人！

柳貞順表示，她在韓國念的是幼兒教育，24年前被詢問是否願意到台灣時，她覺得這是天主送給她的禮物，來到台灣才開始學中文、學台語、學寫中文字，每樣工作都是學習，「不知不覺就過了這麼多年」，台灣是個很有人情味，當初為了重建啟智中心，建材一直漲，義賣的愛心泡菜曾經創下單日840罐的紀錄，不斷有善心人士捐款，這讓她非常感動。

柳貞順說，啟智中心的孩子有的不會走，有的不會說話，每個人都有每個人的故事，她的工作就是聽孩子的故事，「把個孩子都當成是自己的小孩」；曾經有小朋友為她最喜歡的顏色，她回答是藍色，當她反問院生喜歡的顏色，小朋友想了一想說，「藍色」，因為修女喜歡藍色，他也要跟修女一樣。

回想在啟智中心工作點點滴滴，柳貞順說，有許多孩子都跟她感情很深，有院生在家不開心，只要來到啟智中心就會心情變好；也有院生可以分辨修女的腳步聲；她認為自己默默的做，盡力去做，其餘「天主自有安排」；真正成為台灣人後，柳貞順笑說，「我還不會唱國歌」，未來要學的事還很多 ！

由於國籍法在2016年12月修法後，外籍人士對我國有特殊功勳者，不用放棄原有國籍，可直接辦理歸化成為中華民國國民，柳貞順是修法後第一位以特殊功勳歸化為彰化縣民的台灣人，也是彰化縣以殊勳歸化國民的第一人。

徐國勇今天頒身分證給柳貞順時表示，他曾是特教老師，看到柳貞順來台20多年的堅持與愛心，這是很了不起的，所以他就決定要親自來，感謝修女的貢獻，成為我們的國民，變成彰化縣的縣民。

彰化縣副縣長林明裕指出，感謝柳修女為彰化特教兒的付出，恭喜柳修女成為彰化縣第一位拿到國民身分證的外籍人士。

天主教台中教區主教蘇耀文表示，柳貞順為身心障礙兒無私奉獻，教會幫修女提出申請，修女本來很客氣，教會特別強調這不是為了自己，修女才答應。

家長廖碧霞說，重建前的啟智中心是很簡陋的鐵皮屋，為了重建經費，都要到處上山下海去募款，想不出辦法後，韓國修女打著正統韓國泡菜，加上補助才完成重建大業。

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