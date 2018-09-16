課審大會快馬加鞭 自然課綱亦審議完畢

教育部課審大會今（16日）完成自然領綱的審議，已國中小到普通型高中所有重要課綱都審完，將可趕上108學年上路。（教育部提供）

2018-09-16 14:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今天上午召開第89次課審大會，快馬加鞭審議自然領域課綱草案，經討論後投票，獲在場38名委員同意，1人不同意、1張無效票，正式通過，截至今日，已完成32份重要領綱，目前剩技術型高中13份領綱，預計9月底前可完成，讓明年108課綱如期上路。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，今天的自然領綱是關於國中小及普通型高中的內容，技術型高中與綜合型高中的2份領綱先前已完成，會議中共有42名委員出席，第二輪審議草案，最後決議通過，但未來3份領綱將同步依法定作業發布。

戴淑芬說，截至今日，國中小到普通高中的12年一貫中，加上技高、綜高等一般科目課綱等，已有30份重要領綱（需編寫教科書）完成審議，未來將待發布後，提供教科書商參考並進行編撰，時程上將可趕上未來108年8月的新學期上路，實施12年國教；教育部長葉俊榮今上午會議開完，也特別感謝課審大會各委員的辛勞。

戴淑芬說，但在9月底前，尚有工作未完，包含技術型高中的專業群科還剩下13份領綱，部分領綱走完第一輪審議，未來將持續續審，預計9月底前可作業完成，同樣趕及108學年上路。

另，課審大會今討論自然領綱時，有委員提及需注意性別平等議題，舉例談論「居禮夫人」時，應恢復當事人原本的姓名，不要以其先生的姓來替代；戴淑芬說，此事將待未來教科書審查時，由國教院把關，不只自然，在其他領域課綱也會關注該性平議題。

而自然領綱這次大幅下修知識量，不少高中及大學等擔心影響未來學子的學力；戴淑芬說，這次自然領綱中，大幅減少的是「繁複計算內容」，主要是希望學生在學習科學知識上，恢復各種概念及原理，免去瑣碎計算，避免學生在學自然各科時，彷彿「在上數學課」，將負面表列提醒，如教莫耳時不要涉及計算等，並增加探究與實作，讓學生在實驗與實作中貼近科學本質，不要花時間在計算機就可做的計算內。