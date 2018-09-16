獲頒績優校園志工 84歲「導護嬤」：要做到不能做為止

84歲的導護「阿嬤」張林阿流（中），擔任南屏國小導護志工超過26年，今獲宜蘭縣政府頒發績優志願服務人員獎。（記者張議晨攝）

2018-09-16 14:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「我要做到不能做為止！」高齡84歲的張林阿流，擔任南屏國小導護志工已逾26年，不管颳風下雨，總是在校門口守護學生安全，張林阿流今獲宜蘭縣政府頒發「績優校園志願服務人員獎」，成最高齡獲獎者。

張林阿流60歲才以「第一名」成績，從南屏國小補校畢業，正巧校內志工隊招募新人，校內老師找上了她。

但張林阿流卻疑惑「不知道年紀這麼大了，還能加入嗎？」，直到當時志工隊員的一席話「志工隊沒有年紀限制，只在乎有沒有愛心」，才讓她放下疑慮，加入志工媽媽的行列。

每週一、二上午7點15分，張林阿流準時到校，用親切笑容招呼學童，她笑說，「我是風雨無阻，下雨就穿雨衣、撐傘，看到學童笑容，再累也不會覺得辛苦。」

被學童稱為「阿嬤」的張林阿流，隨身必備糖果，只要見到剛升小一、幼稚園的新生淚眼道別父母親，她立即上前給予大大擁抱，再送給學童一顆糖果，安撫他們不安的心情。

「不能缺少她！」南屏國小校長夏明義笑說，張林阿流在校門口站了26年，若早上沒看到阿嬤出現，學校老師、家長還會著急聯繫，可見她已成了校園一份子。

張林阿流每週2天定期到校，她笑說，84歲還不老，她還能出來站導護，自己小心一點就好，她要為學童做到不能做為止。

宜蘭縣府今在縣民大廳表揚「推展家庭教育有功團體、個人」、「導護金安獎」、「績優校園志願服務人員」、「社會教育貢獻獎」，共計127人獲獎。宜蘭縣副縣長余聯興感謝獲獎志工，因為有大家的協助，才讓宜蘭成為溫馨縣市。