規畫2050城市願景！竹市年輕學子腦力激盪

新竹市多所大學和高中職年輕學子參加市府舉辦的「2050城市願景」工作坊，互相討論和激盪出許多想法。（記者洪美秀攝）

2018-09-16 14:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天在竹市「大同108舊城再生基地」舉辦「2050願景工作坊」，邀請新竹在地清華、交通、中華及玄奘等大學和10多所高中職學子動手規劃提案，想像居住城市未來的發展與願景，透過討論與設計的激盪，讓年輕學子創造城市動能，也透過成果發表，落實更多設計想法。

由市府都發處主辦的這場活動，處長吳堂安表示，面對智慧城市時代，市府期許市民參與，透過新技術、社群媒體和合作設計方法，讓有效的多元創意也融入城市願景中。

吳堂安說，市府針對2050年的發展願景，提出「核心、智慧、田園、友善及美學」等五大願景目標，並對應出各自推動的177項子計畫，包含步行城市、新竹之森、大車站計畫、數位教育美術館、總圖書館、棒球場改造等目前正推動的重要建設。

吳堂安說，市府對於未來的城市改造，期許透過年輕學子的規劃提案和討論，了解哪些可行、哪些是需時間改變，學生的參與與規劃，也更能認識城市，也了解政府的運作模式，透過充份讓大眾參與都市塑造的過程，落實設計理念。

此次工作坊，不少大學生提出許多城市改造建議，像繪製舊城文化資源圖，由市民自己指出認為具代表性的文化資產，並搜集提昇其品質的想法及機會，作為市府將來推動舊城區文化資源規劃的願景藍圖。

另也提供舊城散步聊天課程，不同以往吃吃喝喝導遊，藉由觀察舊城區環境的同時教育與激發靈感，以徒步或腳踏車代步，讓社區民眾了解城市環境，記錄社區資產，展示和討論新興或進行中的計劃。

另也提出舊城自行車旅遊路線，規畫新設自行車車道給民眾，強調自行車車道的改善以及未來將進行的其他方案。鼓勵創意環境發想，利用社區藝術創作、攝影比賽、設計競圖，鼓勵民眾在面對鄰理環境改造議題時能夠更具創意。

都發處表示，除年輕學子參與，工作坊也邀請中華大學景觀建築學系系主任陳有祺、副教授陳天佑、侯順耀和東海大學景觀學系系主任李麗雪等人引導及帶領參與學生討論、思考新竹未來的城市願景。

新竹市多所大學和高中職年輕學子參加市府舉辦的「2050城市願景」工作坊，互相討論和激盪出許多想法。（記者洪美秀攝）

新竹市多所大學和高中職年輕學子參加市府舉辦的「2050城市願景」工作坊，互相討論和激盪出許多想法。（記者洪美秀攝）