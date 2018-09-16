台中市觀光旅遊局大坑淨山愛地球

2018-09-16 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局結合上海商業儲蓄銀行文教基金會，今天在大坑9號步道舉辦「愛地球」淨山活動，120人3小時清出100多公斤垃圾，尤以裝飲料的保特瓶最多。觀旅局表示，大坑9號步道假日登山健行人潮絡繹不絕，市府每年皆舉辦志工淨山活動，並推行大坑登山步道企業認養，希望透過公私部門協力合作，推廣「垃圾帶下山」的觀念，提升民眾環保意識。

觀光旅遊局長陳盛山指出，為提供巿民優質登山環境，市府積極推動大坑登山步道企業認養，今年已有日光溫泉會館與麗明營造有限公司共同認養大坑10號登山步道及9號與10號登山步道交界平台，總太地產開發股份有限公司也認養大坑9號及9-1號步道，感謝企業各界踴躍響應環保。

上海商業儲蓄銀行中部區域中心協理張士邦希望藉由淨山活動強化民眾愛護地球環境的觀念，從自身開始做環保，並呼籲登山健行者記得把「垃圾帶下山」，共同減少環境汙染，為台灣美麗的山林盡一分心力。

台中市風景區管理所所長廖偉志表示，近年來有不少民間企業、機關團體主動前往大坑登山步道辦理淨山活動，也有企業熱心認養大坑登山步道，協助維護步道環境，感謝各界對大坑登山步道的愛護，希望能藉此抛磚引玉，吸引更多的企業及民眾共同為環境保護努力。