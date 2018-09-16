全國第6座 科學教育體驗未來館落腳台南

行政院南下宣布國立科學教育體驗未來館將落腳台南。（記者劉婉君攝）

2018-09-16 13:01

〔記者劉婉君／台南報導〕全國第6座科學教育館落腳台南！行政院長賴清德今天南下宣布，將於原台南小巨蛋用地，興建「國立科學教育體驗未來館」。

國立科學教育體驗未來館將座落在台南市東區崇明國中旁，生產路上的市有文教用地上，占地14.92公頃，結合台南豐富的產學研資源，串聯全台科教發展，推廣科學教育。

賴清德表示，台北有國立台灣科學教育館，台中有國立自然科學博物館，高雄有國立科學工藝博物館，基隆海科館與墾丁國家公園的海生館，台南的「國立科學教育體驗未來館」將接續帶領科學教育邁進，未來產學研與科教館可相輔相成，促進學校人才培育與市場需求同步化。

科學教育體驗未來館以體驗科技為主軸，提供民眾兼具休憩、學習與接觸最新科技的教育館，將有綠能科技展示、AR及VR虛擬實境體驗、AI科技等。

教育部次長姚立德表示，12年國教新課綱增加科技領域，科學教育是未來教育的核心之一，國立科學教育體驗未來館顧名思義就是提供一般社會大眾接觸數位科技的場域，讓民眾、師生透過體驗AI/VR/MR科技與AI人工智慧科技等尖端科技，所帶來的新興科技文化思潮，激勵活化自我。

賴清德、姚立德、台南市代理市長李孟諺、教育局長陳修平等人，在南市眾多國中小、大學校長及家長見證下，一起召開記者會宣布後，賴清德隨後也參觀南市國中小學的創新教學成果。

行政院南下宣布國立科學教育體驗未來館將落腳台南。（記者劉婉君攝）

行政院南下宣布國立科學教育體驗未來館將落腳台南。（記者劉婉君攝）