靜宜大學「酷日本」營隊很酷 日本交流協會派員觀摩

靜宜大學舉辦「酷日本！酷日語！高中營」，讓高中生體驗浴衣穿法，深入了解日本文化習俗。（記者歐素美攝）

2018-09-16 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學開辦專為國中小學生舉辦的創意閱讀、資訊素養、科學、金融理財、體育、生態人文等營隊，還有為高中職及大學生規劃的第二外語、職涯探索扎根、遊戲動畫設計及西語、日文等多元特色課程，還有海外青年台灣文化體驗等營隊，更全台首創已連辦七屆的「高中職生職涯探索扎根」研習營及「酷日本！酷日語！高中營」，不僅學生報名踴躍，更吸引日本交流協會派員觀摩。

靜宜大學校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿表示，為協助高中職學生探索自我，尋找未來生涯方向，靜宜與天主教學校校務發展協會連續七年舉辦「高中職生職涯探索扎根」研習營，共有來自磐石、曙光、輔仁、聖功，宏仁等校約160名學生參加。

活動規劃「傾聽你的學涯路」課程，帶領學生進行生涯、興趣與職業探索；「一試定江山」專題講座則提供備審資料與面試準備技巧；系所特色介紹則安排化科系「彩色果凍皂製作」、日文系「日本寶盒與摺紙」、資傳系「VR眼鏡DIY」等體驗課程，以激發學生學習興趣，瞭解未來方向。

日文系主任李偉煌指出，二天一夜的「酷日本！酷日語！高中營」，共有來自台中一中、台中女中、台南女中、中科實中等21校學生報名參加。課程帶領學生快速熟悉日文50音，藉由日本知識趣味問答，循序漸進認識風俗文化。為讓學生實際體驗日本傳統文化，特別安排浴衣種類、穿法、壽司製作技巧等教學課程。以協助高中生提早認識大學生活、學習多種語言及異國風俗。

參與職涯探索研習營的曙光女中廖品涵表示，透過研習營不僅深入瞭解生涯規劃，也更清楚未來方向，尤其是如何準備面試及備審資料；曙光女中李嘉昕則說，學習MR、VR、AR應用功能，並能身歷其境體驗VR新科技，印象深刻，未來希望能深入學習「虛擬實境」等專業技術。

衛道中學林亮妤因喜歡日本文化而參與營隊，她表示，2天1夜的課程收穫滿滿，不僅對日語有更深入瞭解，也學習相關文化知識，還有浴衣的種類及穿法，希望未來能加入靜宜日文系的行列。