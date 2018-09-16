蘇啟誠曾設宴慰勞空手道選手 亞運金牌教練悼念

蘇啟誠（左4）去年設宴慰勞到日本比賽的空手隊隊員。（圖擷自曾麗如臉書）

2018-09-16 12:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年帶領谷筱霜拿下亞運空手道金牌的教練曾麗如，正帶筱霜在德國打奧運積分賽，得知蘇啟誠自殺身亡後，悲傷發文悼念，感謝去年他設宴慰勞到日本參加世界空手道公開賽的隊員，也感謝他為台灣人的付出，由於曾麗如9月5日也在大阪，自己設法轉車到小松機場搭機返台，她說「受影響的人都沒抱怨，不知為何不相干的人怎能發表那麼多言論？」，心疼蘇因不實傳聞而離世。

曾麗如現正帶谷筱霜在德國比賽，而她在亞運結束後，利用短暫幾天假期帶父母到日本關西旅遊，9月4日剛好碰上「燕子」颱風侵襲關西，她原定9月5日下午從關西機場搭機，但上午從新聞得知關西機場關閉，當下即請旅行社朋友協助換機票，最後找到當晚從小松機場起飛的機票，她帶著爸媽搭電聯車再轉車，輾轉花了5小時，在機場報到最後時間前抵達機場，順利搭機返台。

她說，在轉車過程中，長榮航空公司人員曾來電關心，擔心她在關西機場會因道路中斷無法出來，因為所有車子都無法進出機場，還擔心她會趕不上小松機場的飛機。

曾麗如在德國得知蘇啟誠自殺的訊息，哀傷地找出去年蘇在五星級飯店，設宴慰勞參加世界空手道公開賽的選手和教練的合照，其中包括本屆亞運金牌文姿云、谷筱霜、上屆亞運金牌辜翠萍等人。

曾麗如臉書發文說「雖然與您只有一面之緣，但是可以感受您對國人的用心」，另外也說她是因關西機場關閉受影響的旅客之一，心疼蘇因不實傳聞而做了如此大的犧牲。