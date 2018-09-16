國家防災日健走今登場 邀民一同排921字型

921國家防災日健走活動今登場，市府邀集民眾一同排出921字型，由空拍機紀錄這一刻。（南市府災防辦提供）

2018-09-16 12:22

〔記者萬于甄／台南報導〕19年前921集集大地震那夜，震碎台灣許多家庭，為強化民眾及企業正確的地震防災概念，今年台南市政府與國際獅子會300-D1區攜手合作，舉辦921國家防災日全民健走暨糖尿病防治宣導活動，2000多位民眾今早一起從台南都會公園出發健走，場面相當熱鬧。

今年國家防災日全民健走暨糖尿病防治宣導活動，由台南市政府災害防救辦公室主辦，市府災防辦參事侯俊彥表示，去年活動受到民眾喜愛，造成轟動，報名人數一下子就秒殺，今年總報名人數也高達3136人，日前由電腦公開抽籤，選出2000位參加者、備取名單100位。

健走活動從台南都會公園出發沿文華路二段經中華醫事科技大學校園，再沿仁德滯洪池繞一圈折返，全程約10公里，活動會場內也辦理各項防災宣導闖關活動，包括千人CPR、濃煙體驗、防災知識庫大考驗等，強化民眾自我防災意識；災防辦也邀請參加者共同排出「921」字型，由空拍機拍下壯觀的場面留念。

代理市長李孟諺致詞時表示，再過幾天就是921國家防災日，從中央到地方都舉辦相關的抗震防災活動，主要就是希望能提醒民眾居安思危、有備無患的概念，強化日常生活中碰上地震時，如何自我保護以及提升地震初期緊急避難應變的能力。

此外，國際獅子會300-D1區為提高大眾對糖尿病及併發症的認知，現場也提供量血壓、檢測血糖、糖尿病諮詢服務等，希望提醒民眾平時要注意身體體重的控制、規律的運動、健康飲食及血糖自我監測等，遠離糖尿病，永保幸福健康。