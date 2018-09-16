沒受豪雨影響 這食品博物館逆勢成長還帶進東南亞客

2018-09-16 11:49

〔記者王俊忠／台南報導〕今年7、8月暑假天氣受到西南氣流影響，台南市連續下雨，影響國人出遊意願，黑橋牌香腸博物館卻逆勢成長，暑假兩個月業績成長16%，同期來客數較去年增加27%，多達34340人次，較去年多7340人；因南向政策，更帶來菲律賓、越南、印尼旅行團。

香腸博物館長林柏樾指出，博物館遊客類型仍以自由行散客多過團體客，本國人佔9成，外國觀光客約1成，如果天氣好出遊人潮多，相信生意會更好。外國客中，因南向政策，菲律賓、越南、印尼旅行團約佔30%，新移民及移工購物返國佔15%，東南亞遊客口味偏好重口味的辣味、海鮮類香腸及肉乾等系列；其他外國遊客以香港、華人遊客為主約佔50%。

林柏樾說，這些外國遊客為了品嚐台灣美食老字號黑橋牌香腸，都會指名司機大哥載到香腸博物館一覽台灣最大的香腸製造工廠及選購伴手禮。

雖是老字號品牌，但黑橋牌不斷創新，在中秋團圓時節推出多種口味的香腸大絕，有經典黑豬肉香腸系列、巨無霸夯香腸、海洋鮮味的烏魚子、飛魚卵和墨魚香腸，及新上市的山胡椒馬告香腸、肉乾均口碑熱賣。

配合中秋應景烤肉，也推出燒烤商品組合包，兩款「無肉不歡烤肉組」，有戰斧豬排、馬告香腸、醃漬里肌肉片、手打貢丸、椒香川丸子、日式豬肉串等；另1組「經典烤肉組」食材有經典香腸、糯米腸、黃金魚丸、鱈魚板、麻糬、冰烤番薯等，滿足吃飽又吃巧的多元需求。

香腸博物館也讓中秋柚子變得可愛又有趣，該館於9月23日（週日）下午3點舉辦彩繪柚子DIY活動，共享親子活動樂趣，即日起接受預約，報名限量30組，入場費每位50元，意者可洽詢（06）2616990轉分機12服務台。