十萬八千里遠！撿到手機好心告知 竟要求送指定警局

2018-09-16 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前撿到一隻手機，打電話告知對方家人，請他們來領取，對方卻要求送到指定地點，婉拒對方後，竟還被要求送到距離遙遠的派出所，讓她超傻眼。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社」詢問大家，這到這種事會怎麼做？她在上班的地方看到一隻被遺落的手機，好心撿起並打電話給對方家人，請他們前來領取，「結果他們告訴你說～叫你幫他拿去某某地點（叫你幫他拿去！）」原PO告知對方正在上班，當下無法趕過去指定地點，並說下班會送到警局，沒想到對方竟要求，「那你幫我送去某某派出所⋯」原PO聽到超傻眼，「離我十萬八千里耶！」

網友看完紛紛回應，「看附近有沒有河或水溝，相信自然界會有靈會在冥冥之中送到他手中」、「正常情況會送到自己順路的派出所，但如果對方態度很差要求又一大堆，我會跟他說：抱歉你的手機快沒電了！我跟你不同系統沒辦法充！ 然後掛斷關機，盡可能往他指定地點〝反方向〞的派出所送去～」、「直接回他，我在某某地方撿的，我現在放回原地，請自行領取，謝謝」、「回他：那我放在原處讓下一個有緣人拿走，但是否找得回來就不敢保證嘍」。

也有網友分享類似的例子，「曾經聽過一個計程車司機大哥說，有個客人手機遺留在他車上，對方來電時口氣很差又用命令式的語氣要求司機大哥送到對方的指定處，咱大哥很客氣的跟對方說，現在因為你來電才發現你的手機，剛好旁邊是警局，我會幫你送到警局，麻煩你自己來拿，警局位置在…台北陽明山上…」