山竹外圍環流影響！9縣市豪雨特報 12縣市防強風

受山竹颱風外圍環流影響，東半部有強風豪雨。（資料照）

2018-09-16 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日上午10點20分，針對9縣市發布豪雨特報、12縣市強風特報，請民眾出門在外多加留意天候狀況

大雨警戒地區：新北市、桃園市；豪雨警戒地區：台中市、宜蘭縣、南投縣；大豪雨警戒地區：高雄市、花蓮縣、台東縣；超大豪雨警戒地區：屏東縣。

強風警戒地區：新北市、桃園市、台南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

氣象局表示，受山竹颱風外圍環流影響，花蓮山區已發生超大豪雨，屏東山區則有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮山區、台東山區及高雄山區也有局部豪雨或大豪雨，宜蘭地區、花蓮平地、台東平地、屏東平地（含恆春半島）、台中山區及南投山區亦有局部大雨或豪雨，新北山區、桃園山區及蘭嶼綠島也有機率發生局部大雨，另需注意雷擊、強陣風，也由於連日降雨，應慎防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區防淹水。

此外，基隆北海岸、桃園以北、台南以南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域，易有8至10級強陣風，大台北地區也有較強陣風，沿海風浪大，請避免海前往海邊活動。