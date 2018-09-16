一日小小警察體驗 童見警用重型機車直呼「酷」

小朋友參觀警局，看到警用重型機車直呼「酷」，小小心靈被撩動 想當警察。（記者蘇金鳳翻攝）

2018-09-16 08:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「哇！好酷！」烏日區諾貝爾幼兒園學童到烏日分局參加「一日小小警察體驗」活動，看到警方展示警用重型機車，小朋友都忍不住讚嘆，小朋友紛紛比出"讚"的手勢，並露出可愛的笑容，跟重型機車合照，立志將來長大也要當警察。

面對一群可愛的小朋友要來參觀警局，烏日分局透過實際體驗及員警現場解說，讓老師家長及小朋友更加了解警察勤務方式及工作內容。

第一階段由偵查隊偵查佐蔡珠奇派出所員警接待幼兒園學童參訪。首先由偵查隊偵查佐蔡珠奇向小學童們宣導遵守交通規則的重要性，介紹重達325公斤、1300CC、146匹馬力的YAMAHA大型重機車，讓學童跨坐YAMAHA警用大型重機車並拍照，並解說警用巡邏車的各項警示燈號及蜂鳴器警報聲響，讓第一次接觸警察裝備的小小學童顯得特別興奮有趣。

隨後並參觀分局拘留室，透過空間的氛圍讓學童體會到「不能做壞事，做壞事會被抓進來關」的道理，讓學童從小體會認知遵守法治教育的重要性。

第二階段由烏日派出所員警帶領小小學童參觀各項警察應勤裝備，並一一解說警察工作及各項應勤裝備防彈頭盔、防彈盾牌、反光背心、防彈衣、手銬、手槍、無線電的功能性，並透過活潑的互動式教學及有獎徵答打破警察嚴肅形象，展現和藹可親一面使小小學童更能夠提升對警察工作的印象。

結束前讓學童藉由實際穿戴反光背心、防彈背心、盾牌等警用裝備，體驗警察工作，學童也紛紛要求和警察叔叔阿姨合照，帶著一顆愉快的心離開分局，也留下深刻的回憶。