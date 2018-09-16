北捷環狀線試車噪音擾人？ 捷運局：未來將檢討試車時間

民眾抱怨北捷在景安站附近試車時「很吵」，質疑隔音牆是否無效。北市捷運局表示，近日的確有接獲相關投訴，後續會針對測試時間再行調整。（捷運工程局提供）

2018-09-16 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市的北捷環狀線第一期工程即將在年底完工，不過，有民眾抱怨北捷在景安站附近試車時「很吵」，質疑隔音牆是否無效。北市捷運局表示，近日的確有接獲相關投訴，後續會針對測試時間再行調整。

根據《聯合報》報導，北市捷運局自7月起於每天上午8點到晚上10點進行列車系統測試，以Y6大坪林站為起點陸續增加測試區段長度，未來將延伸到Y19五股工業區進行全段測試，列車每天測試頻率最短半小時就會有一班車，而列車根據路線長度、彎曲弧度，行駛時速從15到70公里不等。

有周邊居民表示，環狀線近來試車速度快，且發出許多噪音，質疑隔音牆是否無效？針對居民疑問，北市捷運局指出，測試除了列車、車站系統及硬體穩定度之外，噪音等環保項目也包含在內，像是Y9景平站到Y10景安站區段路線長直，列車可達最高速70公里；Y6大坪林站到Y7十四張站為爬坡段，電動馬達及車輪與軌道摩擦聲響也比較大。

北市捷運局表示，有關噪音部分，景安站周邊包覆式隔音牆已完成，未來會減少假日上午、平日晚上試車的時間與頻率，並進行內部檢討。