09/16 各報重點新聞一覽

總統蔡英文昨天到中部為民進黨參選人站台時強調，這次選舉有很多來路不明的假消息來自對岸，造成台灣社會的對立。（資料照）

2018-09-16 06:29

自由時報

很多假消息來自對岸// 總統：製造台灣對立

總統蔡英文昨天到中部為民進黨參選人站台時強調，這次選舉不僅有對手的操弄，還有很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，這些假消息是有組織、有目的的攻擊，造成台灣社會的對立，破壞人民對政府的信賴，更激化選舉。她也呼籲民眾，看到可疑的訊息要多查證，謠言止於智者，不要再傳播假消息。

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加速淘汰二行程機車// 交部加碼 補助多一倍

為改善空氣品質，加速淘汰二行程機車，車主如欲報廢二行程機車，除環保署補助1000元外，交通部正規劃「淘汰老舊二行程機車補助計畫」等量補助1000元，車主共可領2000元，等於加碼一倍，但前提是車主必須選擇使用電子票證，且先自行儲值搭乘大眾運輸，事後才能領到這筆補助費用，目標年底之前上路實施。

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菲律賓急撤10.5萬人// 今年最強颱 山竹直撲粵港澳

今年截至目前威力最強的颱風「山竹」，在菲律賓時間15日凌晨1時40分，挾帶狂風暴雨在東北部卡加延省沿岸登陸，造成當地滿目瘡痍，撤離人數達10.5萬人，至少14人不幸罹難，菲國當局預估死亡人數隨著搜救行動擴大還會提高。不過，由於菲國政府和民眾提前防範奏效，災害程度並未如預想重大。

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蘋果日報

連詠心倫敦簡約完婚 連戰牽么女嫁47歲英國攝影師

國民黨前主席連戰最疼愛的小女兒、37歲的連詠心昨天（台灣時間15日凌晨）在英國倫敦衛斯理禮拜堂（Wesley Chapel）結婚，低調嫁給智利裔英國視覺人類學家暨攝影師馬塞爾（約47歲），婚禮簡單隆重。82歲的連戰微笑牽著連詠心步入教堂，媽媽連方瑀朗誦《聖經》經文，約60名親友觀禮，新人在晚宴浪漫共舞，新娘也和爸爸連戰跳舞，氣氛感人。

連跌4天 菜價不升反降逾2成

山竹颱風未直接侵襲台灣，使得國內菜價平穩，昨批發價格已連續第4天下跌，包括小白菜、青江菜等葉菜類價格更下跌超過2成。農委會指出，目前菜價是在夏季平均價格合理範圍內，主要是先前823風災後菜價上漲，目前價格回穩，不算偏低。

聯合報

府院定調：促轉會不改組

促轉會前副主委張天欽在內部會議，點名將國民黨新北市長參選人侯友宜，操作為轉型正義的最惡劣例子，在野黨要求促轉會暫停運作並人事改組。據了解，府院高層認為，這次事件是張天欽個人問題，「不可能因一個人出問題，讓整個機關重來」，定調促轉會沒有改組問題。

領大陸居住證 擬限國民參政權

陸委會近日將針對大陸居住證祭出更加嚴密的安全管理機制，據了解，除了要求申報登記並明訂罰則之外，擬進一步限縮領用居住證者的公法權利，已涉及限制國民參政權，但尚不會註銷在台戶籍及取消健保。

中國時報

教授批 酬庸殺了外交官！吳釗燮反擊 別在傷口撒鹽

我駐大阪辦事處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間遭指責救災不力，自我了斷。曾與蘇啟誠同期進外交體系的台大政治系教授蘇宏達，痛批民進黨大幅政治任命駐外使節。酬庸的結果就是，「專業外交官成了輿論指責的代罪羔羊。」

防資源浪費 更方便就醫！雲端藥歷連結醫院病歷 即起上路

健保署已將雲端藥歷系統與醫院內病歷系統連結，即日起，一旦跨院門診醫師有重複開藥或藥物有交互作用，系統即會主動跳出警示視窗，讓民眾用藥更安全，如醫師還是執意重複開，健保將予以核刪。