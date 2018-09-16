雨彈又來了！「山竹」外圍環流影響 全台9縣市豪大雨

受到中颱「山竹」外圍環流影響，上半天東半部、屏東地區及西半部山區雨勢將持續，特別是花蓮及屏東山區，易有局部大豪雨或超大豪雨發生。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-16 06:26

花蓮縣山區和屏東縣山區須慎防「超大豪雨」

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到中颱「山竹」影響，上半天東半部、屏東地區及西半部山區雨勢將持續，特別是花蓮及屏東山區，易有局部大豪雨或超大豪雨發生；宜蘭山區、台東山區及高雄山區則有局部大豪雨或豪雨發生，午後至入夜後整體的雨勢有機會逐漸趨緩，不過花蓮及台東降雨時間仍長並有局部大雨。

中颱「山竹」及其外圍環流影響，中央氣象局在今日凌晨3點50分對全台9縣市發布豪大雨特報，其中花蓮縣山區和屏東縣山區須慎防「超大豪雨」；高雄縣山區、台東縣山區、宜蘭縣山區則在「大豪雨」警戒範圍內；豪雨警戒範圍為新北市山區、宜蘭縣平地、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣平地、台東縣平地、屏東縣平地及恆春半島；大雨特報警戒範圍則是桃園市山區和綠島、蘭嶼。

今日空氣品質部分，受「山竹」颱風外圍環流影響，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，空氣污染物較易累積。中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

週一（17日）颱風持續遠離、減弱，但台灣附近水氣仍多，偏南到東南風環境下，南部及花東仍易有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣，各地仍有局部大雨發生的機率，白天氣溫稍回升，各地高溫約31到35度。週二至週五（18日至21日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，白天氣溫高，東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 32 28 ~ 32 29 ~ 32 26 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）