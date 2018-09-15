慎防「颱風甩尾」大雨勢 氣象局：還要小心強風長浪

氣象局持續針對部分地區發布豪雨特報及強風特報。（擷取自氣象局網站）

2018-09-15 22:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著中颱「山竹」持續遠離，中央氣象局稍早已解除海上颱風警報，但持續針對部分地區發布超大豪雨及大豪雨特報、強風特報及長浪訊息，意謂颱風的甩尾後勁依然非常驚人，提醒民眾留意！

「山竹」被譽為今年最強颱風，一度可能直撲台灣而來，但後來路徑南修，今晨登陸菲律賓呂宋島，遭地型破壞，上午後轉為中颱，台灣也在晚間8點30分解除海上颱風警報，「山竹」往西北西方向行進，影響港澳及兩廣地區。

「山竹」接近台灣帶來強風豪雨，根據氣象局統計，在風力方面，烏坵出現13級強風、蘭嶼也有12級，包括恆春半島、北海岸富貴角也測得10級強風。在雨量部分，最近2天內，西大武山測站累積563毫米、屏東泰武鄉泰武村的2個測站也分別測得四484毫米及336毫米的水準。

不過，氣象局提醒，雨勢及強風並未因解除海警而停歇，今晚至明日屏東山區可能有局部大豪雨或超大豪雨，台東山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮地區、宜蘭地區、台東平地、屏東平地、新北山區、南投山區、高雄山區及恆春半島有局部豪雨，蘭嶼地區、桃園山區及臺中山區亦有局部大雨發生的機率，必須注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

強風特報部分，氣象局指出，從今晚到明天包括台灣西半部、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，大台北地區亦有8級左右強陣風，沿海風浪大，應避免到海邊活動。

長浪訊息部分，氣象局說，今晚到明天在台灣附近、澎湖、金門及馬祖沿海地區易有長浪，目前宜蘭（龜山島）、台東（台東、蘭嶼）、屏東（鵝鑾鼻）及澎湖（七美）已觀測到浪高3到米左右的長浪，民眾必須提高警覺。