竹縣地方文化館滿10年 人力、經費和專業受考驗

新竹縣自2008年開始推動地方文化館，至今有部分館舍營運已逐漸上軌道，像是橫山鄉好客好品希望工場以建立「台灣水色」手作布包等品牌，創造就業機會。（記者廖雪茹攝）

2018-09-15 22:06

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府推動地方文化館至今屆滿10年，目前共有14個營運中的館舍，參與過地方文化館計畫；部分館舍已順利上軌道，但參與館舍多少都面臨人力不足、經費不足、缺少專業能力等問題，需要克服與重新定位再出發。

新竹縣自2008年開始推動地方文化館，至今有部分館舍營運已逐漸上軌道，像是橫山鄉好客好品希望工場以建立品牌和體驗活動，創造就業機會；關西鎮臺紅茶葉文化館透過專業文物導覽和音樂活動，經營出特色；竹東鎮蕭如松藝術園區設計多元化藝文課程，並融入社區活動來維持營運；篁城竹簾文化館的環保文創商品推陳出新，還有DIY體驗；芎林鄉紙寮窩造紙工坊則是結合親子DIY、走訪古道等推廣輕旅行。

但文化部補助地方文化館有其條件，卻也是館舍面臨的窘境。縣府文化局藝文推廣科長李佩璇表示，像是1年須開放300天以上，就需要一定人力的支持才能做到；館舍建築須取得建照、使照，才能提出申請；還有每案每年平均補助1、20萬元，但須配合補助的自籌款，新竹縣公有館舍為補助7成、自籌3年，私有館舍則是一比一，也是令人却步的原因之一。

也因此，參與地方文化館計畫的館舍每年異動，部分則列入潛力館舍。不過，部分館舍已停止運作。另北埔鄉鄧南光影像紀念館，則是由地主收回自營。

文化局長張宜真表示，今年文化部地方文化館的計畫重點，在於整合行銷推廣，7間申請館舍包括縣史館、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、張學良故居、尖石鄉原住民文化館、竹東鎮樹杞林文化館等為公有，僅老湖口天主堂文化館是私有。

其中，針對人力不足問題，文化局委託輔導團隊-中原大學文化資產保存研究中心，並首度試辦「青春永駐」青年進館計畫，協助館舍連結學校與社區資源，媒合大學生走進文化館。不過，礙於實習沒有薪水，加上招募時間較晚，今年僅媒合4名暑期實習的大學生進駐3個館舍。3月份舉辦3場青年培力工作坊。此外，也首辦創意行動計畫徵件，已錄取5案，每案補助2萬元實踐基金，幫助青年的好點子成真。

為了提升專業能力，文化局舉辦館際交流、參訪、專業坊力工作坊；也透過訪視、諮詢及專家輔導與評量，協助館舍提升服務品質。另預計10月延續辦理風味新竹文化節，協助館舍串聯推廣。

張宜真表示，經盤點，新竹縣約有100餘處文化機構及設施，目前則有14個營運中的館舍參與過地方文化館計畫。青年進館計畫只是起步，後續希望在檢討後擴大辦理，透過專業導入、青年參與創意行動及館舍交流機制，建立新竹縣在地文化特色。

新竹縣自2008年開始推動地方文化館，至今有部分館舍營運已逐漸上軌道，像是橫山鄉好客好品希望工場以建立「台灣水色」手作布包等品牌，創造就業機會。（記者廖雪茹攝）

關西鎮臺紅茶葉文化館珍藏許多茶業文物和老照片，透過專業文物導覽和音樂活動，經營出特色。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮篁城竹簾文化館的環保文創商品推陳出新，還有DIY體驗。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮蕭如松藝術園區設計多元化藝文課程，並融入社區活動來維持營運。（記者廖雪茹攝）

新竹縣今年有老湖口天主堂等7間館舍申請地方文化館計畫，輔導團隊結合社區與學校資源，媒合大學生進駐文化館。（記者廖雪茹攝）