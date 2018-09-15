結終「稅災」不再！ 法稅改革晚會 2000人相挺

法稅改革聯盟發起人、各級民代及里長，用環島一周的法稅改革聖火點然聖火台。（法稅改革聯盟提供）

2018-09-15 21:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕「Young Power 法稅改革 點亮台灣」晚會今晚在台中舉行，多名稅災戶現身控訴法稅制度的荒謬不公，在近百位民代、村里長及現場近2000人見證下，共同點燃稅改聖火台，希望「稅災」不再！

法稅改革聯盟發起的稅改系列活動，今晚下午6點在台中大遠百旁UNO市集廣場舉辦「Young Power 法稅改革 點亮台灣」晚會，聯盟發起人臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍、真理大學法律學系副教授吳景欽、臺灣財經刑法研究學會理事連福隆都到場。

陳志龍說，台灣司法不獨立，稅法有問題，司法幫是台灣的毒瘤，滿清的遺毒，財經幫司法幫拖垮台灣，解釋函令都是假的，都是國稅局自己在說，行政救濟應該廢除復查和訴願，直接進入訴訟。

吳光陸律師說，稅務員對於徵稅，說法前後不一， 連自己的法律事務所都遇過這樣的情形，國稅局用命令用函釋就來決定課稅的標準我覺得這個根本就是違法。吳景欽也說，自聯盟成立之後，很多過去不敢曝光的稅災案一一浮出，這是極其不合理的制度。

環島傳遞法稅改革聖火活動2日從台北101大樓出發，由12位法稅改革聯盟的青年志工，騎機車完成稅改聖火環島，所到之處，都獲各界熱烈歡迎。今晚聖火回到台中，交棒給聯盟發起人、市議員、里長點燃聖火台，點亮台灣。

聖火環台提出的「法稅改革 終結稅災」、「搶救低薪 超徵還民」、「選賢與能 點亮台灣」3大訴求，近百名村里長、市議員參選人允諾共同推動，一起督促政府落實法稅改革，建立公平、公開、透明的稅賦環境。