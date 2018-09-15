響應WHO青年心理健康 新北衛局邀您免費看電影

新北市關懷青年心理衛生，舉辦放映多部好片的「FUN心飛翔電影院」，15日在戲院首映。（新北市衛生局提供）

2018-09-15 22:53

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局響應世界衛生組織（WHO）青年心理健康，即日起舉辦免費「FUN心飛翔電影院」系列活動，首場「無聊的人生我死也不要」今（15）日在大遠百威秀上映，副市長呂衛青前往欣賞並參加放映前座談，指出新北市首創的「幸福捕手 – 看聽轉牽走」，人人都是自殺防治守門人，以正向思維關懷身邊親友，成為別人生命中的貴人。

「FUN心飛翔電影院」都是大卡司的新片，後續還有22日上午9點半在市立圖書館三重分館的「直播風暴」、10月13日下午6點中和4號公園「還有機會說再見」；20日下午6時永和國父紀念館「一級玩家」；27日下午6時在三峽北大高中「遇見街貓BOB」。

呂衛青表示，新北市95年成立「社區心理衛生中心」做為市民心理健康諮詢窗口；隔年「心理師駐點諮詢輔導服務計畫」免費提供專業心理諮商服務；101年後積極推動「幸福捕手」，人人皆是自殺防治的守門人，透過「看聽轉牽走：傾聽、陪伴、轉念、牽起人際網路、人生向前走」等概念，呼籲民眾多聯繫、關懷身邊的親友。