107年全民運聖火引燃 17日起遶境全台

2018-09-15 20:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣承辦今年全民運動會，今天晚間於三義木雕博物館廣場前，正式引燃聖火母火，揭開聖火傳遞序幕。聖火引燃後將待17日上午8點從苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳出發傳遞。

今天舉辦的聖火引燃典禮下午先安排縣內學校演出，之後藝人卓文萱、梁文音、陳孟喬與大會代言人A Team帶來勁歌熱舞。

晚間正式點燃聖火時，則先利用無人機帶著火源徘迴在上鐵道自行車上的煙囪，之後由工作人員點燃煙囪上母火火源，之後苗栗縣長徐耀昌再從鐵道自行車取得母火，並點燃母火座，馬英九則與立委徐志榮等共6人一起從徐耀昌手上母火點燃副火再交由聖火隊。

徐耀昌表示，今年全民運共舉辦26個競賽項目，全國將近9600名選手參賽，時間為29日至10月4日。苗栗縣政府邀請全國民眾到苗栗共襄盛舉。除了選手揮灑熱情與汗水，28日晚間將舉辦選手之夜音樂會，包括田馥甄、蕭煌奇、翁立友、韋禮安等知名歌手都將獻聲演出。

聖火今天引燃後，聖火隊將正式在17日上午8點出發，聖火傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」、意即1人執主火，副火6人遞跑，逆時針完成全台包括離島金門、連江及澎湖與縣內18鄉鎮市遶境，傳遞全民運動會在苗栗縣舉辦訊息，表達敬意與邀約。