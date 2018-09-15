統一企業送愛 邀偏區老少提前歡度秋節

2018-09-15 20:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中秋將至，統一企業慈善事業基金會今天舉辦公益關懷活動，邀請來自台南、高雄、屏東等偏區的長輩與孩童參加，安排精彩的表演，以及闖關遊戲、手作課程，還有趣味的變裝秀，老少同樂，提前歡度佳節。

這場秋節公益聯歡下午在南臺科大舉行，統一企業慈善基金會已連續3年開辦偏區關懷活動，今天有200名老人家與小朋友齊聚。

南臺科大競技啦啦隊先開場表演，受到孩童歡迎的Open小將與Please美眉隨後也登台，秀出精彩的舞蹈才藝，成功炒熱氣氛。

基金會設計了系列的競賽遊戲，包含中秋應景的水中撈月、玉兔擣藥…等，還有趣味的體驗活動與創意的手作課程，老少一起闖關，現場歡笑聲洋溢。

除了娛樂性的活動之外，基金會也在現場規劃了視力檢查、口腔衛教、筋骨保健、肩頸按摩、身體指數測量等項目，以及愛心義剪，內容多元。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正表示，為落實弱勢族群的關懷、照顧，長期支持社區長輩食堂共餐、偏鄉孩童營養午餐專案、才藝與課輔師資等，以及獎助學金，3年前更結合集團內部企業，還有各界資源，舉辦秋節公益活動。

凃忠正說，透過公益活動，讓偏區的老少有機會出遊，並採混合編隊的方式，由小孩引導長輩闖關，體驗中秋歡樂氣氛，也學習分享、感恩、惜福，更藉此拋磚引玉，希望能凝聚更多社會力量，一起送愛。