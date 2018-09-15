家扶兒拚教育翻轉人生 立志當特教老師助弱勢

花蓮家扶中心扶助兒小涵順利考上大學，未來想任特教老師，圖為小涵去幼兒園服務。（花蓮家扶中心提供）

2018-09-15 18:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年暑假獲花蓮家扶獎助學金的小涵（化名）剛成為大學新鮮人，就讀台北教育大學特殊教育系，她立志畢業後要回到花蓮及教師資源匱乏的偏鄉學校，幫助更多有特殊教育需要的兒童。

花蓮家扶主任施政延今天指出，根據花蓮家扶2017年統計，1566扶助家庭中，逾7成為單親及隔代教養，有6成5家庭月收入未滿2萬元，8成家庭一人支撐家計，不僅生活過得辛苦，孩子若有升學機會，也會因經濟問題，疲於經常性打工，影響上課狀況與出席率，最後選擇中斷學業與夢想；家扶獎助學金設置主要是鼓勵孩子努力求學，也讓孩子有更多時間在課業上，減少打工時數。

花蓮家扶說，小涵自小父親就因意外過世，面對家中仍有債務，讓小涵媽媽不得不振作起來，擔任看護為了增加收入，幾乎都輪值大夜班，只希望讓5個孩子能吃飽穿暖，在家扶協助下，孩子都靠著獎學金順利就學。

小涵排行老4，因為媽媽常輪值大夜，從小就需要與兄長幫忙分擔家務，平日也多半需要靠自己學習與進修，雖然日子過得辛苦，但小涵很清楚知道教育可以讓自己脫離貧困，從高中開始課業表現優異，每學期都申請到獎助學金，家扶除了不定期發放生活物資減輕家庭負擔，也提供家庭成員相關方案活動，開啟孩子多元視野，希望給經濟弱勢的孩子更多機會翻轉現況。

小涵說，從小就很喜歡小孩，很早就立志要成為幼教老師，高中也選擇就讀幼保系，今年她順利考上台北教育大學特殊教育系，雖然不是專研幼兒教育，但範圍更加廣泛，她很開心可以申請到獎助學金，讓媽媽和她能減輕就學負擔，除了再三感謝這些助學人，也期許自己成為特教老師，然後一定要回到花蓮及教師資源匱乏的偏鄉學校服務，讓更多需要特教資源的兒童能獲得完整的學習與照顧。

施政延說，今年花蓮家扶約40多個孩子準備升大一，僅有6人考取國立大學，顯示在花蓮偏鄉，家庭沒辦法給他們更多支持，花蓮家扶中心這學期已發出212萬獎助學金，國小到大專總共有573名孩子受惠，希望民眾能持續捐助家扶獎助學金，讓孩子安心求學。