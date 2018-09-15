台中大會師掃街 防登革熱大作戰火力全開

2018-09-15 20:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全民環境清潔週開跑！台中市今天在一中商圈舉辦清潔隊員與環保志工大會師，超過300人一起掃街、撿垃圾淨街，台中市已傳出62名登革熱確診病例，是全台最大疫區，全市都是高風險區，環保局特別宣導民眾要動手清除孳生源，確實防疫。

9月第3個週末是世界清潔日，在一中商圈舉行大會師，環保局白智榮與環保署環境衛生及毒物管理處長袁紹英都出席共同宣示全民環境清潔週開跑，超過300人兵分5路淨街，一個上午掃出30公斤垃圾，要讓菸灰及菸蒂不落地、徹底清除積水容器。

全市有超過30個商圈，每年吸引大量國內、外觀光客消費，製造了許多菸灰、菸蒂及垃圾，環保局鼓勵商圈商家認養周遭環境，一起維護門前人行道、騎樓及停車場等區域，本週台中市高中以下近360所學校，也將全體動員校園大掃除，本週將出動上百隊、共近萬名環保志工，清掃各公共區域環境。

另外，為了防治登革熱疫情，目前東區、南區、西區、北區、大里、太平、北屯、霧峰、烏日發生登革熱群聚傳染列為疫情熱區，潭子區的慈濟醫院區外圍也淪陷，衛生局指已完成所有例病例居家半徑50公尺內家戶及400公尺戶外噴藥消毒，提供快篩醫療院所也有近200家。

全民環境清潔週將出動上百隊、近萬名環保志工，清掃各公共區域環境，市府呼籲全響應，將對各區髒亂點加重開罰，民眾如拒絕防疫噴藥，將開罰6萬元至30萬元，若經稽查發現有孳生點清除不完全包括雜草叢生、土地遭棄置廢棄物或堆置雜物等，將開罰3000元至1萬5000元。