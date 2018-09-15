緬懷客家運動先驅馮清春 今辦音樂會暨紀念文集發表

全場透過紀錄片緬懷馮清春。（記者羅欣貞攝）

2018-09-15 20:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕出身屏東客庄的馮清春，是農民及客家運動的先行者，更是深耕鄉土，守護六堆的實踐者，人生歲月泰半奉獻給了他的2個志業：台灣與客家；在他辭世週年之際，屏東縣深耕永續發展協會、六堆原鄉讀書會、台灣南社、屏東縣大戇牯環境保育協會、屏東縣客家公益會、屏東縣六堆客語教師協會，共同發起馮清春紀念音樂會暨紀念文集發表，今天（15日）在其母校屏東大學舉行，氣氛十分感人。

馮清春生於1934年，戰後台灣農運重要參與者之一，在各種運動與現實生活中都不愛出頭，走街頭數十年，始終默默在背後出錢出力，一輩子不爭名聲，在農運、民主運動、客家復興運動抗爭現場幾乎無役不與，從美麗島事件、民進黨創黨前的相關活動，戰後的農民運動、客家復興運動等，奉獻一輩子的努力。

客庄仕紳家族後代的馮清春，從小五育皆優，大學考上南部第一志願南師，因父親早逝奉母命改讀屏師，當上老師後因不滿體制，棄師從農。期間也協助創辦永達工專、協助許多朋友參選及從政、北上立法院擔任國會辦公室主任、擔任農盟主席為農民爭取各種權益等、協助剝蕉案（金盤金碗案）平反、擔任還我母語運動的全台副總指揮等。

主辦單位表示，數十年間馮老師有太多功成名就的機緣，有太多機會謀得各種資源、名聲權位，但他從不以為意，多是退居幕後、不願居功。耳順之年後將大量時間投入六堆客家文化復興，參與成立多個客家文化組織，推動客語及客家文化復興，帶動六堆客家活絡發展；他一生精彩絢爛、韌性極高，對各種極權、不合理事項從不輕易妥協，但為人寬厚瀟灑、圓融智慧，一輩子為台灣的民主、為農民、為客家族群默默付出，令人懷念。

今天會場邀請六堆著名音樂人林生祥、阿囉哈樂團與屏東著名的La Bee彼人聲樂團，以客語、華語與閩南語等歌聲，演繹馮清春精彩的一生；工作團隊蒐羅他的字字珠璣，和親朋摯友的篇篇思念，彙集、編攥為2冊書《落地生根》與《天地瀟灑一書生--馮清春老師紀念文集》，也在會場發表。