「老伴兒柑仔店」 台中慈濟社區照顧生活館揭牌！

2018-09-15 22:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區「老伴兒柑仔店‧台中慈濟社區照顧生活館」今天開幕！副市長林依瑩感謝老伴兒柑仔店對長照的投入及付出，以滿足顧客需求的角度，建立一站式長照服務平台，讓民眾可以「看得到、找得到、用得到」，真正落實在地安老，讓長輩生活更快樂、更有尊嚴。

「老伴兒柑仔店‧台中慈濟社區照顧生活館」，今天在副市長林依瑩與慈濟護理之家負責人莊淑婷及社區鄉親等共同揭牌下開幕，現場安排懷舊教室巡禮，手做古早味雞蛋糕，場面熱鬧。

林副市長表示，感謝老伴兒柑仔店對長期照顧的投入及付出，以滿足顧客需求角度，建立一站式長照服務平台，在充滿童趣且懷舊的柑仔店裡安排年輕又親切的個管員提供服務，讓民眾能很輕鬆安心的得到相關協助。

莊淑婷表示，「老伴兒柑仔店」的懷舊空間，除了有好厝邊、支持站的功能，未來還有歇息站與共學、分享日常生活的「老幼學堂」，並以社區化型態提供長照服務，站在第一線陪伴有需要的人，期盼將長照、醫療、社政、衛政等資源無縫接軌，讓更多有需求民眾得到專業的照顧。

衛生局指出，台中市目前已有28個照顧生活館開幕，提供一案到底、一站式長照服務平台，提供整合式服務，並以社區化服務型態提供優質、普及、平價的長照服務；民眾若有長照需求，相關資訊可上台中市長期照顧管理中心網站查詢，或撥打長照專線1966洽詢。